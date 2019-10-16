РИАМО – 16 окт. Более 6 тысяч бутылок контрафактного спиртного обнаружили полицейские в гаражах в подмосковном Королеве, задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в организации хранения фальсифицированной продукции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе отработки поступившей оперативной информации на территории ГСК, расположенного на Канальном проезде, обнаружены два гаражных бокса, в которых хранились бутылки с нелегальной алкогольной продукцией, оклеенные федеральными специальными марками, которые по результатам исследования являются поддельными», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Оперативники изъяли около 6 тысяч бутылок водки и коньяка, а также свыше 1,3 тысячи канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом от 4 до 10 литров. Предположительная стоимость изъятого товара составила более миллиона рублей.

«Установлен и задержан 25-летний житель Мытищ, подозреваемый в организации незаконного хранения фальсифицированной продукции. Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Петрова.

Алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Ее образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр для определения опасности жизни и здоровью потребителей.