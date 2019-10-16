РИАМО – 16 окт. Пункты охраны в цветах Московских центральных диаметров (МЦД) начали устанавливать в тестовом режиме на ряде станций МЦД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На станциях МЦД идет масштабное благоустройство – платформы приводят в порядок, устанавливают погодные модули и навесы, благоустраивают прилегающие территории. Некоторые из элементов станций покрасят в официальные цвета диаметров – «физалис» и «фуксия». Это позволит визуально выделить станции.

«В тестовом режиме уже установлены два пункта охраны в цвете «фуксия» на станции Дмитровская второго диаметра. К запуску проекта такие планируется установить и на других станциях МЦД», – говорится в сообщении.

Также на остановочных пунктах ремонтируют кассы, наносят светящиеся полосы безопасности и строят удобные сходы.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.