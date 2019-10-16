РИАМО - 16 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил пожилых жителей региона присоединится к подмосковной программе «Активное долголетие».

«Вы сможете заняться спортом, съездить на экскурсию, научиться пользоваться компьютером или найти компанию на партию в шахматы. Вступить в программу могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет», – написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, записаться на участие в программе можно в мобильном приложении «Соцуслуги» или на сайте «Активное долголетие».

«Попросите помочь любого нашего социального работника. Или внуков», – подчеркнул губернатор.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.

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