РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 окт. В Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из автомобиля на Юбилейной улице, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный в автомобиле на улице Юбилейная украл его мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 30-летний подольчанин. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.