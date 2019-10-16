РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 окт. Полицейские до 19 октября в рамках операции «Подросток – игла» проверят торговые точки подмосковных Люберец и выявят факты продажи сигарет и алкоголя несовершеннолетним, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«До 19 октября на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток – Игла». Полицейские проверят торговые точки на предмет продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним», – говорится в сообщении.

В общеобразовательных учреждениях проведут беседы с учащимися о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения.

«Целью проведения данного мероприятия является профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков, а также совершенствование работы по профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними», – отмечается в материале.

Полицейские Люберец просят жителей сообщать обо всех фактах употребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними по следующим телефонам, работающим в круглосуточном режиме: горячая линия ГУ МВД России по Московской области – 8(495)692-70-66; дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое» – 8(495)554-93-94 или 112.