РИАМО - 16 окт. Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении 41-летней учительницы одной из школ столицы, которая подозревается в избиении несовершеннолетнего ученика, говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

По данным полиции, 40-летняя мама мальчика обратилась с заявлением в ОМВД и рассказала, что учительница жестоко обращается с ее сыном.

«Один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании ее несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские по месту жительства задержали подозреваемую – 41-летнюю жительницу столицы. В отношении преподавателя возбудили уголовное дело, сейчас она находится под подпиской о невыезде.