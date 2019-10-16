РИАМО - 16 окт. Людей эвакуировали из загоревшегося административного здания на Варшавском шоссе в Москве, пожар удалось потушить, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер столичного главка МЧС России.

«Поступило сообщение о возгорании в административном здании на Варшавском шоссе, дом 129, корпус 1. Прибывшие пожарные установили, что произошел пожар в кабинете на пятом этаже. В целях безопасности людей эвакуировали», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время возгорание ликвидировано.