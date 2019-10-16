РИАМО - 16 окт. В столице появились две новые площадки для проведения церемонии бракосочетания – в отеле на Моховой улице с видом на Кремль и Красную площадь, а также в ресторане на 84-м этаже небоскреба в «Москва-Сити», сообщается на сайте мэра города.

«Удивить московских молодоженов достаточно сложно. При поиске необычных площадок мы ищем новые форматы, которые смогут заинтересовать разные пары. О регистрации брака с видом на Кремль мечтают многие, мы с радостью подарили такую возможность молодоженам. Самый высокий ресторан в Европе с видом на Москву, мы уверены, тоже будет пользоваться у пар большой популярностью», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Подать заявление для регистрации брака в отеле на Моховой улице можно в Богородском отделе ЗАГС или на портале госуслуг. Из окон этой гостиницы открывается вид на Кремль и Красную площадь. Интерьер зала для торжественных церемоний украшен старинными вазами, лампами, зеркалами, статуями и картинами.

Еще один новый вариант для регистрации брака — ресторан, расположенный на 84-м этаже башни «Око» делового центра «Москва-Сити». Обычно здесь удивляют кулинарными шедеврами или яркими театральными постановками, но в день церемонии главными героями станут молодожены.

Чтобы зарегистрировать брак на высоте 354 метра в башне «Око», молодожены могут обратиться в Хамовнический отдел ЗАГС или подать заявление на портале госуслуг.

В столице также можно расписаться на стадионе «Спартак», в особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторане на Кутузовском проспекте, башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити» с панорамным видом и в других интересных местах.

Процедура подачи заявления о регистрации брака в необычных местах доступна всем. Сделать это можно в соответствующем отделе ЗАГС или через единый портал госуслуг.