РИАМО – 16 окт. Последний месяц осени в Москве может оказаться теплее обычного, сообщает в среду «Российская газета».

Предварительный прогноз на ноябрь озвучили в Гидрометцентре России. Синоптики ожидают, что в ноябре теплая погода установится почти на всей европейской территории страны, в том числе и в столице.

«При этом нужно отметить, что среднемесячная температура ноября для Москвы – минус 1,2 градуса. Ночные температуры составляют от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные – от минус 2 до плюс 3 градусов. При похолоданиях температура ночью может понижаться до минус 15 градусов, и днем может быть минус 10 градусов. Но пока такого не предвидится», – отмечается в материале.

Ранее синоптики предупредили москвичей о наступлении предзимья. Этот метеосезон длится с середины октября по середину декабря. Теплая погода сменяется резким похолоданием.

В центре погоды «Фобос» ранее сообщали, что на текущей неделе температурный режим в Московском регионе будет несколько выше средних многолетних значений, при этом вероятны значительные колебания температуры и давления.