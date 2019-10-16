РИАМО - 16 окт. Родители почти 68 тысяч столичных школьников воспользовались сервисом «Проход и питание», где сформировали список нежелательных для покупки ребенком продуктов в школьном буфете, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис «Проход и питание» действует более чем в 4,3 тысячи зданий городских детских садов, школ и колледжей.

«Чаще всего родители запрещают детям покупать молочный шоколад и несладкие мучные изделия. В списке нежелательных продуктов также нередко оказываются рулеты, печенье, булочки, мармелад, мороженое и зефир. Дети не смогут приобрести их в буфете», – говорится в сообщении.

Более чем в 200 столичных школах в тестовом режиме работает услуга выбора горячих обедов. При оформлении заказа родители могут узнать стоимость, состав, вес, калорийность, количество белков, жиров и углеводов в блюде. При этом сам ребенок изменить заказ не может.

Карту «Москвенок» для прохода в учебное заведение, а также покупок в школьной столовой и буфете на сегодняшний день используют свыше миллиона учеников. Родители в онлайн-режиме могут видеть, когда ребенок зашел и вышел из школы, пополнять счет и устанавливать лимит ежедневной траты денег.