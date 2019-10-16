РИАМО - 16 окт. Городской фестиваль для людей старшего поколения «Young Old: новые старшие» пройдет в культурном центре ЗИЛ 3 и 4 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Основная цель фестиваля — дать возможность горожанам разных поколений понять друг друга, а также избавиться от взаимных стереотипов.

«Программа включает дискуссии, лекции и мастер-классы, посвященные темам поиска себя и свободы выбора, самореализации и карьеры после 50 лет, а также здоровья, творчества, моды, технологий, современного искусства и культуры», – говорится в сообщении.

Гости мероприятия смогут попробовать себя в роли видеоблогеров, предпринимателей, менторов, волонтеров, арт-критиков, дизайнеров и программистов. Основной акцент фестиваля в этом году будет сделан на разговоре о культуре и искусстве современности.

Впервые фестиваль прошел в 2018 году в пространстве DI Telegraph. Его посетили около 5 тысяч посетителей. В этом году организаторы ждут в три раза больше гостей – именно столько способна принять новая площадка.