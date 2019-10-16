РИАМО - 16 окт. Детям, у которых один из родителей является гражданином России и проживает в Москве, теперь можно в упрощенном порядке оформить гражданство РФ в офисе «Мои документы» в центре столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Флагман «Мои документы» ЦАО стал первым в сети «Мои документы» и вторым в столице местом, где ведется прием заявлений о приобретении гражданства несовершеннолетними. Раньше получить гражданство для ребенка можно было только в многофункциональном миграционном центре в Сахарове», - говорится в сообщении.

Подать заявление можно по предварительной записи на портале mos.ru, выбрав подходящие день и время для посещения офиса «Мои документы». Для принятия решения по заявлению потребуется всего три месяца вместо шести.

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве работают во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО по адресу: Пресненская набережная, дом 2.