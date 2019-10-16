РИАМО - 16 окт. Бесплатная выставка ретро-автомобилей, посвященная Дню автомобилиста, пройдет в парке Горького 19 октября на площадке возле Театра Стаса Намина, на ней представят легендарные машины, в том числе – любимую марку певца Элвиса Пресли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Большая часть экспонатов выставляется впервые, а многие из машин представлены в России в единственном экземпляре. Посетители смогут изучить более 50 ретро-автомобилей 50-80-х годов и сфотографироваться с ними. На выставке покажут знаменитые марки, среди которых Chevrolet, Pontiac, Buick, Dodge и Cadillac.

«Любителям ретроавто особенно интересно будет увидеть машины марки Cadillac. Среди них – Cadillac de Ville, или, как его еще называли, «король дорог». Именно эту марку предпочитал американский певец и актер Элвис Пресли», – говорится в сообщении.

Личная коллекция короля рок-н-ролла состояла из сотен транспортных средств, из которых около ста были именно Cadillac.

Об особенностях каждого из экспонатов расскажут специалисты музея культовых автомобилей «М.О.С.Т.».

Гости «Аптекарского огорода» смогут провести фотосессию в стиле ретро>>