РИАМО - 16 окт. В подмосковном Рузском городском округе при пожаре в частном доме погибли два человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Возгорание произошло 15 октября в поселке Тучково на улице Даниловка.

«В 00:00 15 октября от очевидца поступило сообщение о пожаре в частном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади», - говорится в сообщении.

Огонь охватил 60 квадратных метров. Полностью ликвидировать последствия пожара удалось только в 12:05.

Для тушения огня задействовали 18 человек и шесть единиц техники.