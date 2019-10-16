РИАМО - 16 окт. Для москвичей-участников проекта «Активный гражданин» появилась возможность посетить Останкинскую башню за баллы, накопленные в ходе голосований на портале, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За баллы можно получить билет, который позволит пройти по маршруту «Панорама Москвы 360». В него входит посещение смотровой площадки, расположенной на высоте 377 метров», – говорится в сообщении.

Гости смогут также посетить музей, посвященный истории строительства и конструктивным особенностям Останкинской телебашни. Попасть на смотровую площадку можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Акция действует до 30 ноября.

В мультимедийном комплексе телебашни можно посмотреть рейтинг телеканалов или изучить интерактивную карту, которая расскажет о грозах, прошедших над столицей в течение года. Прогноз погоды подскажет робот-метеоролог.

Взрослый билет для посещения смотровой в будние дни можно получить за 1800 баллов, в выходные – за 2200 баллов. Школьникам билет обойдется в 1200 баллов, а студентам и пенсионерам – в 1300 баллов.

Официальная дата открытия Останкинской телебашни – 5 ноября 1967 года. Ее высота – 540 метров. Почти девять лет с момента постройки она оставалась самой высокой в мире, пока в 1976 году в Торонто не построили CN Tower (553 метра).