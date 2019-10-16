РИАМО - 16 окт. Погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в среду, воздух прогреется до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 9-11 градусов, по области - плюс 7-12 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.

Как отметили синоптики, сегодня погода в Московском регионе будет вполне благоприятна для большинства людей.

«Температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов. При переменной облачности осадков не ожидается. День очень хорош для прогулок на свежем воздухе. Но следует одеваться теплее. Осеннее тепло обманчиво, можно простудиться. Единственным неблагоприятным фактором, способным усложнить жизнь метеозависимым людям, станет рост атмосферного давления на повышенном фоне», - заключается на сайте.