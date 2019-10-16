РИАМО - 16 окт. Завершено создание развитой экосистемы digital-обучения для сотрудников Tele2, подводятся итоги данного проекта, говорится в сообщении пресс-службы компании.

После завершения масштабного проекта федерализации Tele2 сфокусировалась на онлайн-обучении, считая его более эффективной системой по сравнению с корпоративным университетом.

«Внутренняя обучающая платформа Level Up – первый базовый элемент в образовательной экосистеме Tele2. Платформу активно используют 74% сотрудников. Еще одна составляющая экосистемы обучения – партнерство с образовательной платформой Coursera. Tele2 стала второй компанией на российском рынке, начавшей сотрудничать с Coursera», - отмечается в сообщении.

Компания сочетает digital-форматы обучения с онлайн-лекциями, делая фокус на компетенциях будущего и приглашает экспертов по темам «Искусственный интеллект», «VR-технологии», «Нейропластичность».

Прорывом в системе онлайн-обучения Tele2 стала платформа Skill Cup. Мобильное приложение создано по принципу социальной сети и использует микромодульный формат.

За время развития экосистемы удовлетворенность обучением увеличилась в 2015-2018 годах на 14 процентных пунктов – с 64% до 78%. По итогам первого полугодия 2019 года выручка на одного сотрудника Tele2 увеличилась на 6,5% год к году.

«Tele2 выбирает другие правила – это относится не только к нашей бизнес-стратегии, но и к работе с командой. Всего за четыре года Tele2 удалось создать экосистему корпоративного образования на основе прогрессивных цифровых решений», - подчеркнула директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова.