РИАМО - 15 окт. Специалистами управления Роспотребнадзора по столице выявлены санитарные нарушения в хостеле на улице Пятницкой, он был временно закрыт, сообщается на сайте ведомства.

«Апартаменты Weekend Inn ООО «Уикенд», расположены на пятом этаже и мансарде жилого дома, не имеют входы, изолированные от жилой части здания, вход осуществляется через подъезд жилого дома общий с жильцами. Отсутствие отдельного входа от жилой части дома в помещения общественного назначения является нарушением пункта 3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещения», - уточняется в сообщении.

Специалисты выезжали на объект повторно. По факту вновь установленных тех же нарушений в отношении ООО «Уикенд» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и составлен протокол о временном запрете деятельности.

Материалы административного дела направлены по подведомственности в Замоскворецкий районный суд.

Одновременно управлением подготовлено исковое заявление в суд о запрете работы хостела ООО «Уикенд» по указанному адресу, не имеющего отдельного входа от жилых помещений жилого дома.