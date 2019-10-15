РИАМО - 15 окт. Церемония награждения победителей областных конкурсов в сфере здравоохранения прошла в Подмосковье, награды из рук заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой получили 20 медицинских работников региона, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Минздрава.

«Подмосковье может по праву гордиться вами — лучшими из лучших, достойными представителями медицинского сообщества Подмосковья, чей профессионализм оценен по достоинству вашими коллегами», - сказала Лазарева.

Награждались участники таких конкурсов, как «Лучший врач Московской области», «Лучший специалист со средним медицинским образованием», «Лучший по профессии» среди фельдшеров скорой медицинской помощи. Итоги данных конкурсов были подведены еще в апреле 2019 года.

На сегодняшний день в сфере здравоохранения Московской области трудятся порядка 24 тысяч врачей, в том числе более 14 тысяч специалистов первичного звена.