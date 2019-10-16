РИАМО - 16 окт. Со среды на остановочном пункте Северянин Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) начнут останавливаться экспрессы, курсирующие между Москвой, Мытищами и Пушкино, сообщается на сайте МЖД.

Также с 21 октября добавятся ускоренные электропоезда, связывающие столицу с городами Сергиев Посад и Александров. Всего дополнительную остановку на Северянине назначили 30 экспрессам (электропоезда 7000-й нумерации).

«Северянин интегрирован со станцией «Ростокино» Московского центрального кольца. Пересадка организована по принципу «сухие ноги» и занимает считанные минуты. У пассажиров появится возможность планировать новые удобные маршруты с учетом поездки по МЦК», - уточняется в сообщении.

Еще со среды у части электричек (6000-й нумерации) изменится порядок следования на некоторых остановках. Это связано с увеличением времени для посадки и высадки пассажиров на станции Северянин. Некоторые поезда проследуют без остановки платформы Москва-3, Маленковская, Яуза и Лосиноостровская.

На сайте «Центральной пригородной пассажирской компании» уточняется, что с 16 октября открыта продажа билетов и абонементов от/до станции Северянин на экспрессы Ярославского направления без предоставления посадочных мест, а также на поезда со смешанным составом вагонов.

Стоимость разового полного билета на экспресс без предоставления мест на участке Северянин – Пушкино составит 92 рубля, на участке Северянин – Сергиев Посад — 205 рублей, Северянин – Александров — 270 рублей.

Кроме того, пассажиры смогут приобрести абонементы «рабочего дня» (на один или три месяца) и «Ежедневно» (на пять или 10 дней, один, три или 12 месяцев). Для проезда от/до станций, оборудованных турникетами, доступны абонементы на количество поездок. Помимо станции Северянин на Ярославском направлении это: Ярославский вокзал, Лосиноостровская, Мытищи, Пушкино, Александров.