РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина поручила открыть отдел полиции в деревне Путилково 23 февраля 2020 года, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам архитектуры и строительства администрации муниципалитета Дмитрий Петрухин.

В школе «Мозаика» во вторник прошел муниципальный форум «Управдом», посвященный проблемам микрорайона Путилково. На вопросы горожан ответили начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов, профильные заместители главы администрации муниципалитета, представители полиции, Госадмтехнадзора и других ведомств.

«Что касается отдела полиции. Завершаем оформление в муниципальную собственность здания. Это бывший офис продаж ФСК «Лидер». Он находится между магазинами «Окей» и «Билла». Это здание застройщик отдает нам, мы проводим мероприятия по его дооснащению. Чтобы отдел полиции был полноценный – с дежурной частью, с комнатой для задержанных. Чтобы отвечал специальным требованиям МВД», - сказал Петрухин.

По его словам, Хаймурзина поставила задачу – открыть отдел полиции 23 февраля 2020 года.

Петрухин также добавил, что штатная численность нового отдела полиции уже утверждена.