РИАМО - 15 окт. Администрация Одинцовского городского округа начала принимать заявки от субъектов малого и среднего бизнеса на предоставление субсидий, их можно будет подать до 14 ноября, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«По направлению «Модернизация» максимальный размер субсидии на приобретение оборудования составляет для одного получателя 2 миллиона рублей, но не более 50% от общей суммы затрат. По направлению «Социальное предпринимательство» максимальный размер субсидии на одного получателя - 0,46 миллиона рублей, но не более 85% расходов», - уточняется в сообщении.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подчеркнул, что местная власть использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для помощи малому и среднему предпринимательству.

«Поддержка МСП входит в число приоритетных направлений нашей работы. Рост экономики, занятость населения, пополнение муниципального бюджета, исполнение социальных обязательств - все это во многом зависит от степени развития малого и среднего бизнеса», - отметил Иванов.