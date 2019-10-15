РИАМО - 15 окт. Главгосстрйонадзор Московской области встал на защиту прав дольщиков ЖК «Новокосино-2» в Реутове, в ходе одной из проверок специалисты ведомства выявили нецелевое расходование застройщиком ООО «ЭкспертСтрой» денежных средств, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Так, по данным ведомства, застройщик потратил не по назначению 1,9 миллиарда рублей из средств дольщиков. Дело получило развитие, в итоге в отношении генерального директора ООО «ЭкспертСтрой» было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Судебное разбирательство длилось более восьми месяцев, за это время состоялось семь судебных заседаний.

«Это первый случай в российской судебной практике, когда контролирующий орган обязал застройщика в судебном порядке возвратить денежные средства, выведенные из стройки», – подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По итогам разбирательства суд постановил, что застройщик должен будет вернуть вышеуказанную сумму на строительство оставшихся недостроенных 13-го и 16-го корпусов ЖК.

Из-за действий застройщика чуть не были нарушены права 1697 дольщиков.