РИАМО - 15 окт. В Московской области стартовал отбор претендентов на получение грантов правительства Подмосковья в сферах науки, технологий, техники и инноваций, документы будут принимать до 5 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Подать документы можно до 18:00 5 ноября. Отбор будет проводиться среди организаций, в том числе среди государственных, зарегистрированных в области, занимающихся научной и научно-технической деятельностью. Как отметил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, в этом году изменились требования к получателям грантов, что позволит повысить статус проектов-победителей.

«Среди ключевых критериев оценки проектов будет их научная значимость, перспективы коммерциализации, высокая степень подготовки прототипа, наличие промышленных партнеров у грантополучателя для дальнейшего серийного производства и объем внебюджетного финансирования на разработку», - пояснил Хромов.

Среди направлений деятельности, по которым будет предоставляться господдержка, проекты в сфере обеспечения безопасности и противодействия терроризму, разработки новых материалов и технологий, индустрия наносистем, разработка информационно-телекоммуникационных систем, биотехнологий, медицины и фармацевтики, энергоэффективности и так далее

Хромов отметил, что традиционно наиболее востребованным направлением среди грантополучателей является «Медицина и фармацевтика»: порядка 35% заявок приходится по этой тематике.

«За последние годы в общей сложности грантовую поддержку получили 79 проектов на сумму 263,23 миллиона рублей. Ежегодно из бюджета выделяется на эти цели 50 миллионов рублей, поддерживаются 20-24 проекта, средний размер гранта 2-2,5 миллиона рублей». В текущем году мы увеличили срок реализации проектов до трех лет, а размер гранта до 10 миллионов рублей», - добавил Хромов.

Материалы, а также требования, предъявляемые к претендентам на получение грантов, размещены на сайте министерства инвестиций и инноваций Московской области.