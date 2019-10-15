РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Культурно-досуговый центр площадью около 3,6 тысячи квадратных метров планируют построить в деревне Путилково подмосковного Красногорска в 2021 году, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

В школе «Мозаика» во вторник состоялся муниципальный форум «Управдом», посвященный проблемам микрорайона Путилково. На вопросы горожан ответили начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов, профильные заместители главы администрации муниципалитета, представители полиции, Госадмтехнадзора и других ведомств.

«Начало строительства культурно-досугового центра запланировано на следующий (2020 – ред.) год, завершение – на 2021 год», - сообщил Петрухин.

Он отметил, что площадь центра 3,6 тысячи квадратных метров, что значительно больше, чем было изначально запланировано.

Русский культурный центр был запланирован на территории жители жилого комплекса «Мортонград Путилково». Однако, объект вовремя не построили, на его месте начали возводить жилой дом. Теперь же культурный центр большей площади планируют построить вместо другого жилого дома.