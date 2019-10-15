РИАМО - 15 окт. Свыше 300 человек приняли участие в закрытии лыжероллерного сезона в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, они приняли участие в гонке Rollerski cross country 2019, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, для юных спортсменов 2010 года рождения и младше были предусмотрены отдельные заезды на велосипедах, для новичков разных возрастов — мотивационные лыжероллерные забеги.

«В парке имени Ларисы Лазутиной в минувшие выходные более 300 спортсменов из Москвы, Подмосковья, а также других регионов страны вышли на старт лыжероллерной гонки Rollerski cross country 2019. Заезды проводились как среди начинающих спортсменов, так и среди юных и взрослых профессионалов. Самая сложная трасса была подготовлена для мужчин - 1200 метров с препятствиями», - уточнил Иванов.

Участники гонки прошли дистанции преодолевая препятствия с раздельного старта на выданных лыжероллерах. Если спортсмен задевал преграду, то ему начисляли пять штрафных секунд, а за его пропуск - 1 минуту.