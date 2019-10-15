РИАМО - 15 окт. В 2019 году в Московской области выявили более 32 тысяч гектаров земли, пораженной борщевиком, из них более 15 тысяч гектаров являются частной собственностью, еще более 1,5 тысяч гектаров относятся к полосам отводов региональных и муниципальных дорог, а свыше 500 гектаров — к землям лесного фонда, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Накануне в ДК «Яуза» в Мытищах прошло выездное заседание комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, на котором депутаты совместно с представителями министерства сельского хозяйства региона подвели итоги борьбы с борщевиком Сосновского.

«Работа по борьбе с борщевиком Сосновского началась еще в 2018 году. Из бюджета Московской области было выделено более 200 миллионов рублей. Тогда по поручению (председателя Мособлдумы - ред.) Игоря Брынцалова мы взяли на контроль расход средств. Мониторинг показал, что через полгода положение дел было не удовлетворительным. Тогда совместно с Минсельхозом разработали изменения в КоАП Московской области – увеличили штрафы», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Сильнее всего борщевик распространен в Рузском (более 4,5 тысячи гектаров), Можайском (3,82 тысячи гектаров), Волоколамском (более 2,5 тысячи гектаров) и Сергиево-Посадском округах (более 2,3 тысячи гектаров), а также в городском округе Шаховская (почти 1,25 тысячи гектаров).

Штрафы оказались одним из самых эффективных способов борьбы с сорняком. Согласно поправкам к КоАП если физические, должностные или юридические лица, на чьих территориях произрастает борщевик, не ведут борьбу с ним, то законом предусмотрен штраф от 5 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Многие критиковали наше решение повысить штрафы, однако, как мы и предполагали, уже в 2019 году мы видим весьма неплохие результаты. Но надо понимать, что за один – два года борщевик истребить невозможно, и мы и дальше будем продолжать работу – пока до 2022 года включительно. Ежегодно на борьбу с этим растением будет выделяться около 320 миллионов рублей из бюджета Московской области», - добавил Керселян.

Вести борьбу с растением будут также с помощью обработки территории. Уже намечен план работ на 2020 год. Вести обработку будут в три этапа. Кроме того, в регионе создадут систему мониторинга проведенной работы.

Борщевик Сосновского – одно из самых распространенных растений в средней полосе России. Опасность этого крупного многолетнего растения заключается в том, что его сок при попадании на кожу человека может вызывать ожоги. Особенно опасен сок при попадании в глаза, так как под воздействием ультрафиолета может возникнуть ожог роговицы, а впоследствии – слепота.