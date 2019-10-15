РИАМО - 15 окт. За первые две недели октября в Одинцовском городском округе к программе «Активное долголетие» присоединились свыше 600 пожилых жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Свыше 60 клубов для пожилых граждан с караоке, кинозалами и спортивной зоной откроют в рамках программы «Активное долголетие» во всех муниципальных образованиях Подмосковья до 1 марта следующего года, уже начали работать три таких учреждения. Главной целью губернаторского проекта «Активное долголетие» является увеличение средней продолжительности жизни населения до 67 лет к 2024 году.

«По плану до конца 2019 года мы должны вовлечь в программу «Активное долголетие» более 1550 человек пенсионного возраста. Однако уже на старте мы видим огромный интерес к проекту. Поэтому прогнозируем, что людей запишется значительно больше. На сегодняшний день к программе присоединилось более 600 человек», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он уточнил, что каждый день в округе регистрируются новые участники программы, хотя широкая презентация проекта прошла всего две недели назад.

По его словам, в программу входит бесплатное посещение кружков и спортивных секций, диспансеризация жителей старшего поколения и бесплатные экскурсионные поездки по Московской области на специальном автобусе.

«Чтобы получить доступ к этим возможностям, достаточно зарегистрироваться в программе «Активное долголетие». Штаб-квартира программы расположена в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Здесь пожилые люди занимаются скандинавской ходьбой, танцами, йогой, рисованием, рукоделием, дыхательной гимнастикой», - отметил Иванов.

Еще одно важное направление работы, которую ведет Одинцовский городской округ в рамках программы — популяризация проекта «Активное долголетие». В частности, создается общественный совет из числа лидеров общественного мнения, в местных СМИ запущена еженедельная рубрика «Активное долголетие», готовится проект «История успеха», посвященный достижениям представителей пожилого поколения.

Кроме того, изучается вопрос об участии членов клуба «Активное долголетие» в установлении рекорда Гиннесса на самое массовое исполнение танца зумба.