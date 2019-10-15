РИАМО - 15 окт. Подрядчика на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Волоколамске определили по итогам конкурса, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По итогам аукциона контракт заключили с ООО «Московская проектная компания».

«Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на Рижском шоссе в Волоколамске предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Новый ФОК будет включать в себя крытую ледовую арену, зрительские трибуны и вспомогательные помещения. Здесь же разместятся тренерские, раздевалки, душевые, медицинский и административный блоки.

В рамках реализации проекта по возведению комплекса также проведут благоустройство прилегающей к нему территории. Сдать объект планируется в 2021 году.