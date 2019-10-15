РИАМО - 15 окт. Техническая приемка лесных культур, которые были высажены в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», стартовала в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Ежегодно, не позднее 20 дней после проведения акций по посадке деревьев, лесничии проводят техническую приемку лесных культур. Контролируется качество проведенных работ и состояние самих лесных культур, а также технология посадки на соответствие проектам лесовосстановления», - говорится в сообщении.

В рамках осенней акции в этом году в лесах Подмосковья посадили более 548 тысяч гектаров. Акция охватила площадь более 217,5 гектаров.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе ежегодно для восстановления леса малой родины. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона.