РИАМО - 15 окт. В рамках XXVII международного фестиваля «Зодчество» разработчики информационных систем и градостроительных онлайн-сервисов Московской области расскажут, как цифровизация и создание единой картографической основы оптимизирует работу участников стройки, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству региона.

Мособлархитектура совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» продолжила в 2019 году работу по цифровизации градостроительной сферы. В итоге появились три интерактивных сервиса «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ».

«Данные ресурсы позволяют гражданам и юридическим лицам получать необходимую информацию о градостроительных ограничениях земельных участков, строящихся объектах рядом или о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, не покидая своего дома или рабочего места», - говорится в сообщении.

Генеральный директор «Мособлгеотреста» Алексей Устинович и его заместитель Владимир Панков и примут участие в семинаре. Они расскажут о том, как новые сервисы меняют условия работы. Кроме того, на обсуждение вынесут работу информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД).

«Информационные системы для обеспечения градостроительной деятельности и работы с электронной картой Московской области – ИСОГД и РГИС – были разработаны в 2016–2017 годах и на сегодняшний день продолжают развиваться, ежедневно наполняясь новыми данными и расширяя область использования», - напомнила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она также подчеркнула, что отраслевые ведомства получают все новые инструменты для работы, а также для обеспечения коммуникация с организациями и населением.

В 2017 году ИСОГД Московской области стала победителем III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России. По совместной рекомендации Минстроя России и Минкомсвязи России система размещена в Национальном фонде алгоритмов и программ как типовое тиражируемое программное обеспечение. Систему намерены внедрить и в других регионах.

Семинар «Цифровизация. Градостроительная проработка онлайн» пройдет 18 октября с 13:30 до 15:00.