РИАМО - 15 окт. В Московской области внедряется система ношения персоналом парков фирменной одежды, такая тенденция уже существует в европейских парках, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Подмосковные парки культуры и отдыха активно развиваются, предлагая посетителям все больше услуг, что проявляется не только в проведении различных мероприятий, но и в создании визуальных ассоциаций для посетителей.

«Наличие собственного фирменного стиля в одежде персонала парка является одним из критериев рейтингования. В 49 парках культуры и отдыха уже имеется собственный фирменный стиль одежды персонала», - уточняется в сообщении.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, фирменный стиль одежды персонала парков в европейский странах существует достаточно давно. Внедряя данную тенденцию в подмосковные парки, область старается соответствовать высоким европейским стандартам.