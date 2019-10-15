РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники на 600 посещений в смену в деревне Путилково подмосковного Красногорска уже получено, медучреждение откроют в начале 2020 года, сообщил замглавы администрации округа по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

В школе «Мозаика» во вторник прошел муниципальный форум «Добродел», посвященный проблемам микрорайона Путилково. На вопросы горожан ответили начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов, профильные заместители главы администрации муниципалитета, представители полиции, Госадмтехнадзора и других ведомств.

«Поликлиника в Путилкове на 600 посещений в смену. Ввод (в эксплуатацию – ред.) будет осуществлен до конца 2019 года. Разрешение на ввод этого объекта уже получено. Сейчас идет устранение скрытых недоделок, приемка госкомиссией, оформление в муниципальную собственность», – сказал Петрухин.

Он отметил, что функционировать поликлиника начнет с нового года.