РИАМО - 15 окт. В подмосковной Коломне открыли туристический маршрут «Москворецкая набережная и улица Зайцева», который является продолжением маршрутов «Коломенский посад» и «Житная площадь», сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Проект реализуется в два этапа, в рамках первого были благоустроены улицы и скверы в центральной части старинного города, обновлен сквер перед кремлевской стеной в районе Ямской башни.

«Для сохранения идентичности исторического места в качестве материала мощения использован клинкерный кирпич того же цвета и пропорций, как на стене кремля. В подсветке и малых архитектурных формах задействовано дерево, как на крыше кремлевской галереи. Важным элементом благоустройства стало озеленение - сохранены все существующие деревья, высажены новые кустарники и многолетние цветники», - говорится в сообщении.

Здесь установили функциональное и ландшафтное освещение, малые архитектурные формы. Создана зона для комфортного отдыха жителей.

«В ходе второго этапа благоустройства планируется реконструировать сквер имени Гагарина. Траекторию будущих дорожек для пешеходов и велосипедистов построят с учетом уже растущих деревьев и кустарников, чтобы избежать вырубки. Дополнительно высадят яблони и несколько сортов сирени», - отмечается в материале.

В сквере обустроят природное песчано-гравийное покрытие, а в местах с высокой проходимостью выложат плитку. Также мостовую по улице Зайцева выложат плиткой, под которой будут скрыты коммуникации.

Планируется обустроить экотропы у реки. Они будут выполнены из натурального дерева в виде понтонов. Весь маршрут будет приспособлен для маломобильных граждан, на пешей тропе оборудуют плавные спуски и места для отдыха.

В соответствии с пожеланиями местных жителей уличное освещение сделают направленным, чтобы по вечерам яркий свет не бил в окна домов. Также у моста устроят стоянку для велосипедов и видовую площадку.

На данный момент реализация второго этапа проекта продолжается. Завершить все работы планируется к 15 ноября.