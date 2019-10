View this post on Instagram

Пешеходный туристический маршрут «Москворецкая набережная и улица Зайцева» открыт в Коломне > > > Проект реализуется в рамках областной программы по комплексному благоустройству и созданию комфортной среды, являясь продолжением маршрутов «Коломенский Посад» и «Житная площадь». Обустройство проводилось в два этапа, завершение запланировано к 15 ноября. Во время первого этапа работ благоустроены улицы и скверы в центральной части старинного города, обновлен сквер перед Кремлевской стеной в районе Ямской башни. Для сохранения идентичности исторического места в качестве материала мощения использован клинкерный кирпич того же цвета и пропорций, как на стене Кремля. В подсветке и малых архитектурных формах задействовано дерево, как на крыше кремлевской галереи. Важным элементом благоустройства стало озеленение - сохранены все существующие деревья, высажены новые кустарники и многолетние цветники. Ландшафтное и функциональное освещение, удобные лавочки создают возможность комфортного отдыха для жителей и гостей города в дневное и вечернее время. В ходе второго этапа благоустройства планируется реконструировать сквер имени Гагарина. Траекторию будущих дорожек для пешеходов и велосипедистов построят с учётом уже растущих деревьев и кустарников, чтобы избежать вырубки. Дополнительно высадят яблони и несколько сортов сирени. Покрытие в сквере будет природное - песчано-гравийное, а в местах, где предполагается высокая проходимость – плиточное покрытие. Мостовую по улице Зайцева выложат плиткой, под которой будут скрыты коммуникации. С учётом пожеланий жителей уличное освещение станет направленным, чтобы по вечерам яркий свет не бил в окна домов. Возле моста будет оборудована стоянка для велосипедов и видовая площадка со скамейками и фонарями. У реки появятся экотропы в виде деревянных понтонов: прогулочную набережную выполнят полностью из натурального дерева. Маршрут рассчитан также на маломобильные группы населения, на пешей тропе будут плавные спуски и места для отдыха. #нашеподмосковье #туризмо #коломна