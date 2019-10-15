РИАМО - 15 окт. Министерство здравоохранения России доработало антитабачную концепцию, которая рассчитана на снижение числа курильщиков в стране на 8%, сообщила председатель совета общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина.

Она отметила, что особенное внимание в концепции уделяется курению в аэропортах.

«Сейчас курят 29% населения. Предполагается снизить это число до 21%. Тренд продолжает снижаться. В странах Западной Европы, кое-где, антитабачная политика хуже, чем у нас. Не везде с курилками так все запрещено. Такие планы - это вполне реалистично», - сказала Халтурина в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что запрет на рекламу табака, предупредительные картинки на пачках сигарет, повышение цен на данную продукцию ведет к снижению курящих граждан.

«Не знаю, как отделить одно от другого, но факт: курило 39%, а по опросу 2018 года – 29%», - отметила Халтурина.

Также документ запрещает курить в учебных, медицинских учреждениях, магазинах, аэропортах, гостиницах, детских площадках, самолетах и на остановках.