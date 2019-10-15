РИАМО – 15 окт. В городском округе Егорьевск в 2019 году по губернаторской программе провели ремонт в 305 подъездах многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями реализуется программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд».

«В текущем году в Егорьевске управляющие компании отремонтировали 305 подъездов, что составляет 86% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 354 подъездов», – сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

По его словам, всего в Подмосковье в рамках программы «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 10,5 тысяч подъездов из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 72%.

Хромушин также отметил, что в Московской области в этом году на текущий ремонт подъездов многоквартирных домов потратят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». А остальные средства поступают из бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года. К ней подключены и жители домов. Они активно участвуют в принятии решений по проведению ремонта, выбирая детали оформления, используемые материалы и многое другое.

Подробную информацию о том, как вступить в программу, предельные стоимости ремонта в типовых домах, а также иную важную информацию можно найти на сайтах муниципалитетов.