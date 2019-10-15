РИАМО - 15 окт. Профильный комитет Мособлдумы рассмотрел и поддержал федеральный законопроект, которым вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, безопасного питания учащихся, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Понятие «здоровое питание» в федеральном законодательстве появится впервые. Под ним понимается ежедневный сбалансированный рацион, который должен качественно и количественно соотноситься с потребностями детского организма, способствовать укреплению здоровья и профилактике заболеваний.

«Также законопроект закрепляет обязательное обеспечение школьников младших классов горячим питанием как минимум раз в день. В законопроекте расшифровывается понятие «горячее питание»: оно состоит из первого и второго блюд либо второго горячего блюда», - уточняется в материале.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что региональный парламент считает важным принятие такого закона. В документе предусмотрены жесткие требования к поставщикам продуктов, а это позволит избежать случаев фальсификации.

По его словам, на площадке Мособлдумы вопрос школьного питания поднимался неоднократно. В числе предложений было высказано установить запрет на передачу субподрядчику поставки продуктов в школы, а закупки на оказание услуг общественного питания или поставки продуктов проводить в виде конкурса с ограниченным участием.

«Немаловажен и тот факт, что обед станет полноценным и здоровым. И это, в свою очередь, будет подкреплено финансово, так как законопроект предусматривает предоставление субсидий из федерального бюджета», - заключил Брынцалов.