РИАМО - 15 окт. Арбитражный суд поддержал решение Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Железная гора» закона о банкротстве при проведении торгов, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Московское областное УФАС России признало ООО «Железная гора», выступающее конкурсным управляющим при проведении торгов по продаже имущества должника, нарушившим закон о банкротстве.

«Ранее в управление поступили жалоба физического лица на действия (бездействие) конкурсного управляющего <…> при организации и проведении торгов по продаже имущества должника», - говорится в сообщении.

Не согласившись с решением ФАС, ООО «Железная гора» обратилось в суд.

«По итогам рассмотрения дела девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Московского областного УФАС РФ», - заключается в материале.