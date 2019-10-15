РИАМО - 15 окт. Врачи московского онкоцентра приняли решение об удалении желчного пузыря у фигуристки Татьяны Тотьмяниной после обнаружения в органе новообразования, сообщает kp.ru.

«Была проведена лапароскопическая операция - желчный удалили, а новообразование отправили на проведение гистологического исследования. Татьяна чувствует себя хорошо, и через два дня будет дома с дочками», - говорится в сообщении.

Муж Тотьмяниной фигурист Алексей Ягудин отметил, что спортсменка сейчас отдыхает и восстанавливается, и поблагодарил всех за внимание и поддержку.

Врачи проведут гистологию новообразования. Коллеги Тотьмяниной высказали мнение, что оно доброкачественное.

К выступлениям на льду спортсменка вернется в ноябре.