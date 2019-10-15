РИАМО - 15 окт. Глава Московской областной думы Игорь Брынцалов вошел в первую десятку медиарейтинга глав заксобраний субьектов России по итогам сентября, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Согласно данным компании, Брынцалов занял в рейтинге восьмое место, переместившись вверх на два пункта с августа.

Лидером общероссийского рейтинга стал Алексей Шапошников (Москва), далее идут Владимир Константинов (Крым), Фарид Махуметшин (Татарстан), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Юрий Бурлаченко (Краснодарский край). Константин Толкачев (Башкортостан) и Владимир Мякуш (Челябинская область).

Замыкают топ-10 Сергей Сокол (Иркутская область) и Владимир Нетесов (Воронежская область).

В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ. Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей в себя свыше 52 тысяч источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и другие).