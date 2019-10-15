РИАМО - 15 окт. В школах и детских садах Московской области провели более 400 занятий о лесе, детям также раздали материалы о поведении в лесу, правилах санитарной и пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Например, в школах и детских садах Истры с начала осени лесничими было проведено уже 53 урока, в Волоколамске - 40 уроков, в Луховицах и Ступине - 35 и 36 уроков соответственно», - говорится в материале.

Ребятам из подмосковных образовательных учреждений рассказали о профессии лесничий и лесной охране, а также о правилах поведения в лесу. Также детям раздают специальные памятки и буклеты «Если вы заблудились в лесу».

Также на занятиях много внимания уделяется охране природы. Уроки экологического воспитания проводятся в регионе на постоянной основе, согласно утвержденному графику.