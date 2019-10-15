РИАМО - 15 окт. На базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта в Москве 29 октября пройдет первое занятие из цикла тренингов по педагогическому волонтерству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На занятиях расскажут, как организовать волонтерский отряд в учебном заведении и мотивировать детей, а также как получить волонтерские книжки. Педагоги смогут обсудить планы развития волонтерского движения в образовательных организациях», - отмечается в материале.

В дальнейшем тренинги также будут проходить на базе центра. Вести их будут специалисты данной отрасли. Они помогут педагогам, начинающим работать в данном формате, с выбором направления, а также расскажут об педагогического волонтерства. Кроме того, участники тренингов смогут узнать о собственных проектах центра патриотического воспитания и школьного спорта.

Для того, чтобы принять участие в тренинге, нужно пройти регистрацию на сайте, которая откроется в ближайшее время.