РИАМО - 15 окт. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные подмосковным ГКУ «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий», в отношении ООО «Аренда манипулятора» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг на поставку организационной техники для оснащения конференц-зала. В связи с нарушением ООО «Аренда манипулятора» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии подмосковного УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Аренда манипулятора» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.