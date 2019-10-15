РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 3,5 тысячи квадратных метров планируют построить в деревне Путилково Красногорска в 2021 году, сообщил замглавы администрации округа по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

В школе «Мозаика» во вторник проходит муниципальный форум «Добродел», посвященный проблемам микрорайона Путилково. На вопросы горожан отвечают начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов, профильные заместители главы администрации муниципалитета, представители полиции, Госадмтехнадзора и других ведомств.

«По строительству ФОКа на Сходненской улице. На сегодняшний момент застройщиком подготовлена документация, сдана в экспертизу. В течение двух недель они планируют выйти из экспертизы и в этом году начать строительство этого объекта. Срок ввода, ориентировочно, 2021 год», – сказал Петрухин.

Он добавил, что площадь спортивного объекта составит 3,5 тысячи квадратных метров.