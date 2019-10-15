РИАМО - 15 окт. Московская городская дума утвердит в трех чтениях законопроект о бюджете столицы на 2020-2022 годы до 1 декабря 2019 года, сообщается на сайте думы.

Мэр Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

«В Мосгордуму внесен проект закона «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который будет рассмотрен на ближайшем заседании столичного парламента в первом чтении. Согласно действующему законодательству, предметом рассмотрения законопроекта в первом чтении являются основные характеристики главного финансового документа: общий объем доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что в течение октября и ноября документ пройдет обсуждение во всех профильных комиссиях, после чего будет вынесен на заседание городской думы. Парламент должен рассмотреть и принять документ в трех чтениях до декабря.

Шапошников отметил, что бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сохранит свою социальную направленность. Уже традиционно свыше 90% расходной части предусмотрено на реализацию городских программ развития здравоохранения, образования, культуры, транспортной системы.

«На социальные обязательства перед москвичами в бюджете заложено 495,3 миллиарда рублей, так что по сравнению с 2019 годом эти расходы увеличатся на 19%. Только на обеспечение льготников бесплатными либо льготными лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием в следующем году предусмотрено почти 45 миллиардов рублей», - подчеркнул Шапошников.

Он добавил, что на финансирование высокотехнологичной медпомощи в бюджете заложено 10,9 миллиарда рублей, что почти на 30% больше расходов прошлого года.

Предполагается, что в 2020 году доходы Москвы увеличатся на 8% по отношению к 2019 году, в 2021-2022 годах ожидается рост доходов на 9,5% ежегодно. Увеличение будет обеспечено расширением налогооблагаемой базы вследствие роста экономики, повышения предпринимательской активности и оплаты труда.

Согласно законопроекту, в 2020 году доходы городского бюджета составят 2798,7 миллиарда рублей, расходы – 3150 миллиардов рублей (дефицит – 351,3 миллиарда рублей). В 2021 году ожидаются доходы в размере 3064,2 миллиарда рублей, расходы - 3278,3 миллиарда рублей (дефицит – 214,1 миллиарда рублей). В 2022 году планируемый объем доходов бюджета составит 3356,2 миллиарда рублей, расходов – 3379 миллиардов рублей (дефицит – 22,8 миллиарда рублей).