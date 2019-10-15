РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Строительство детского сада на 235 мест в деревне Путилково подмосковного Красногорска планируют завершить в 2021 году, сообщил замглавы администрации округа по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

В школе «Мозаика» во вторник проходит муниципальный форум «Добродел», посвященный проблемам микрорайона Путилково. На вопросы горожан отвечают начальник теруправления Отрадненское Владимир Цуканов, профильные заместители главы администрации муниципалитета, представители полиции, Госадмтехнадзора и других ведомств.

«Детский сад на 235 мест на улице Сходненской планируется к завершению строительства в 2021 году», – сказал Петрухин.

Кроме того, он добавил, что в 2020-2021 годах планируется построить детский сад на 240 мест в «старом» Путилкове.