РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. Более 60 человек из Балашихи поучаствовали в 22-километровом туристическом походе, проходящем по маршруту от станции Усад до Введенского островного монастыря и станции Глубоково, сообщила «РИАМО в Балашихе» организатор мероприятия Ольга Трунина.

В походе приняли участие взрослые и дети из воскресных школ Богородицерождественского и Троицкого храмов, туристических кружков школ №№17 и 29 Балашихи, а также центра «Созвездие». Всех разделили на три отряда.

«Еще в электричке участникам раздали карты предстоящего похода с нанесенным маршрутом. Задачей было изучить карту в пути, чтобы отслеживать движение группы по маршруту. Мы прошли деревню Усад и вошли в осенний лес. Полюбовались изгибами реки Киржач и прибрежными дубравами. Делали остановки, а участники должны были определить, где находятся. Попутно выучили условные обозначения рек и ручьев, просек, полей, дорог с различным покрытием, линий электропередач различной мощности, дачных поселков и деревень», – сказала Трунина.

Она добавила, что после долгожданной остановки на обед, где дети попробовали себя в полевых условиях – собирали хворост, поддерживали огонь, варили кашу, собирали общий стол, убирали за собой, туристы направились по дороге к монастырю, правда, уже в разгар ненастья, когда лил сильный дождь. Верующие подошли к святыням, немного обогрелись в храме и отправились дальше.

«Самые стойкие взрослые и ребята старше 13 лет преодолели маршрут протяжностью 22,5 километра. Двадцать человек пошли на вторую часть маршрута до станции Глубоково, а остальные, пройдя 13 километров, остались ждать автобус до станции Покров. Уже в электричке подростки играли в ролевые игры, грелись и отдыхали», – заключила Трунина.

Следующий поход состоится на каникулах, с 29 по 30 октября. Участвовать в нем смогут только дети, которые регулярно посещают занятия туристических кружков.