РИАМО - 15 окт. На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении электричек, в настоящее время ведутся работы над сокращением опоздания, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«В настоящее время по техническим причинам несколько электричек Ярославского направления следуют с отклонением от расписания до 20 минут. Диспетчеры работают над сокращением опоздания. Электрички выполняют рейсы с предусмотренными расписанием остановками», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для введения поездов в график железнодорожникам потребуется некоторое время.