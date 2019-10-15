РИАМО – 15 окт. За первые десять дней октября в перинатальном центре в подмосковном Видном родились 11 пар двойняшек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

«Это рекорд за всю историю Видновского перинатального центра!» – отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области сообщала, что в Балашихинском роддоме зарегистрировали рождение мальчика, которого родители назвали Исааком-Ньютоном. Мама и папа малыша – студенты, которые познакомились в стенах Московской международной академии.

С 1 сентября молодым родителям в Московской области выдают подарочный набор «Я родился в Подмосковье!» стоимостью более 13 тысяч рублей. В набор входят 53 предмета для матери и малыша, общий вес коробки – около 10 килограммов. При этом у мам и пап есть возможность отказаться от подарка и вместо него получить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.