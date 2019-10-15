РИАМО – 15 окт. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве на 41 неделе 2019 года спокойная, в городе третью неделю зафиксировано снижение числа зарегистрированных случаев заболевания, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Показатели ниже расчетных эпидемических пороговых величин отмечаются во всех возрастных группах, в том числе: среди детей 0-2 года – на 43,6%, среди детей 3-6 лет – на 38,6%, среди детей 7-14 лет – на 50,3%, среди взрослого населения – на 27,7 %, по совокупному населению – на 29,8%», – отмечается в материале.

Заболеваемость ОРВИ в столице на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов негриппозной этиологии: вирусами парагриппа, аденовирусами, риновирусами, РС-вирусам и бокавирусами.

Также в городе продолжается кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в Москве за счет всех источников финансирования привито более 3,2 миллиона человек, в том числе за счет собственных средств и средств работодателей привилось более 1,2 миллиона человек.

Пройти вакцинацию по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) москвичи могут в прививочных кабинетах медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

В целях обеспечения доступности иммунизации против гриппа взрослого населения в городе работают мобильные прививочные пункты, в частности, с 14 по 20 октября мобильные прививочные пункты будут работать у 18 станций метро, трех станций Московского центрального кольца («Площадь Гагарина», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского»), железнодорожной станции Крюково, в двух многофункциональных центрах (ТРЦ «Афимолл Сити» и флагманский офис ЮЗАО ТРЦ «Спектр»).

Привиться от гриппа можно и в негосударственных медицинских организациях за счет средств предприятий и граждан по полису добровольного медицинского страхования (ДМС).